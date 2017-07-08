Обошлись без Порошенко: Путин, Макрон и Меркель обсудили Украину

На саммите «большой двадцатки» в Гамбурге лидеры России, Франции и Германии обсудили ситуацию на Украине и пришли к некоторым соглашениям по поводу мирного урегулирования украинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин, его французский коллега Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию на Украине на площадке саммита G20. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Лидеры трех держав обменялись мнениями по видению ситуации на Украине и пришли к единому мнению, что Минские договоренности серьезно буксуют и необходимо продвигаться дальше по реализации мирного урегулирования украинского вопроса.

Путин сумел донести до Макрона и Меркель позицию России по украинскому вопросу, отметил Песков. Переговоры по Украине решено продолжить в «нормандском» формате, пригласив президента Украины Петра Порошенко.