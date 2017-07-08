Трамп рассказал Терезе Мэй о потрясающей встрече с Владимиром Путиным

Американский лидер Дональд Трамп встретился сегодня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

В рамках беседы глава США рассказал о потрясающей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась накануне в рамках саммита G20. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил журналист Стивен Портной, прикрепив к посту фотографию Трампа и Мэй.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в минувшую пятницу продолжались более двух часов. В ходе разговора обсуждалась международная повестка дня.