В Гамбурге Путин, Меркель и Макрон встретились за завтраком
8 июля 2017, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу, 8 июля, в Гамбурге в отеле Atlantic началась встреча президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также лидера Франции Эммануэля Макрона.
Беседа проходит в рамках рабочего завтрака. Согласно информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы России, Германии и Франции намерены прежде всего обсудить вопрос урегулирования конфликта на Украине.
Как уточняет ТАСС, члены "нормандской четверки" поговорят втроем, поскольку Украина не входит в G20 и лидер страны Петр Порошенко не был приглашен на мероприятие.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин встретился с главой США Дональдом Трампом. Политики обсудили целый ряд актуальных проблем.