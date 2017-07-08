В Гамбурге Путин, Меркель и Макрон встретились за завтраком

Утром в субботу, 8 июля, в Гамбурге в отеле Atlantic началась встреча президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также лидера Франции Эммануэля Макрона.

Беседа проходит в рамках рабочего завтрака. Согласно информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы России, Германии и Франции намерены прежде всего обсудить вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Как уточняет ТАСС, члены "нормандской четверки" поговорят втроем, поскольку Украина не входит в G20 и лидер страны Петр Порошенко не был приглашен на мероприятие.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин встретился с главой США Дональдом Трампом. Политики обсудили целый ряд актуальных проблем.