СМИ: самолет Путина перед посадкой в Гамбурге сделал крюк и облетел страны НАТО

Самолет президента России Владимира Путина перед посадкой в Гамбурге, где проходит саммит G20, сделал крюк в 500 километров.

Согласно некоторым данным, борт кружил над странами, которые являются членами НАТО. Как уточняет сегодня информационное агентство Reuters, перед тем как попасть в воздушное пространство Дании и Германии, воздушное судно президента России пересекало территории Финляндии и Швеции, которые не входят в Североатлантический альянс. После этого по неизвестным причинам самолет сделал большой крюк.

Напомним, в ночь на 7 июля Владимир Путин прибыл на саммит G20. В первый день мероприятия российский лидер встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Политики обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также поговорили о кибербезопасности.