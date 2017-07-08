Сергей Лавров выделил самое важное в переговорах Путина и Трампа

Российский президент Владимир Путин провел переговоры со своим американским коллегой в рамках саммита G-20 в Гамбурге. Встреча длилась два часа, и глава российского МИДа раскрыл содержание этих переговоров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выделил четыре основных направления переговоров Путина и Трампа. Во-первых, лидеры двух держав обсудили и согласовали в Гамбурге перемирие на юге Сирии в зоне противостояния с 00:00 9 июля. Во время режима тишины российская полиция совместно с силами Иордании и США обеспечит порядок и безопасность.

Во-вторых, стороны договорились о совместной работе по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Отныне Россия и США будут напрямую обмениваться информацией о ситуации в Донбассе.

Третьей обсуждаемой темой на переговорах стала интернет-безопасность. Обе стороны согласились с тем, что интернет становится источником многих угроз, от терроризма до педофилии и призывов к суициду.

Обе стороны договорились ускорить время процедур для назначения послов России в США и наоборот.