Сергей Лавров выделил самое важное в переговорах Путина и Трампа
8 июля 2017, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]
//Политика 13+
8 июля 2017, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]
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Вот это честность: в Италии чиновник увидел на столе деньги и вызвал полицию
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Ученые озадачены: планета Плутон излучает мощные рентгеновские лучи
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Синоптики рассказали о погоде на выходных в московском регионе
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Крымские власти: Возвращение Крыма в состав Украины исключено
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СКР: установлен отец ребенка, которого родила 13-летняя девочка
Защита женщины, сбившей «пьяного» мальчика в Балашихе, обжаловала ее арест
//live
//Хайтек
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