Меланья Трамп хотела прервать встречу своего мужа с Путиным

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья попыталась под благовидным предлогом прервать переговоры ее супруга с президентом России Владимиром Путиным на саммите G-20, но у нее ничего не вышло.

Формально Меланья заботилась о том, что ее супруг опоздает на встречу с другими лидерами «большой двадцатки» и под эти предлогом попыталась вызвать мужа со встречи с российским президентом, сообщает ura.news.

Первая леди США выбрала благовидный предлог, но ее поступок заметили все журналисты: в политике мелочей не бывает, тем более, если речь идет о лидерах России и США. У женщины ничего не получилось и Трамп поговорил с Путиным столько, сколько и хотел, то есть два часа. Это была пока самая длинная встреча на саммите G-20 и оба лидера были очень увлечены беседой.