Новым гендиректором «Почты России» назначен замглавы Минэкономразвития

Новым генеральным директором «Почты России» назначен заместитель министра экономического развития РФ 43-летний Николай Подгузов. Полномочия экс-гендиректора компании Дмитрия Страшнова были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года.

Подгузов почти четыре года работал в Минэконоразвития замминистром. Гендиректором «Почты России» его рекомендовал назначить председатель правительства Дмитрий Медведев, отметив, что он имеет опыт участия в управлении крупными компаниями, включая инфраструктурные монополии, - передает РИА Новости.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров заявил, что на посту гендиректора предприятия Подгузов «продолжит изменения, предусмотренные в Стратегии развития ФГУП, которая утверждена в 2014 году и положения которой начала реализовывать команда под руководством Дмитрия Страшнова». года.

Страшнов руководил «Почтой России» с апреля 2013 года.