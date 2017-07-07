Петра Порошенко не пригласили на саммит с президентом США

Ежегодный саммит стран «Трех морей» в столице Польши в этом году прошел без Украины, которую не пригласили. Об этом журналистам рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Щербак.

Украина была приглашена на первое заседание саммита в Хорватии, но проигнорировала его, то же самое произошло и в минувшем году, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на украинского дипломата Юрия Щербака.

В текущем году организаторы саммита поняли, что у украинской стороны может возникнуть надобность поприсутствовать на саммите, где будет американский президент и объявили, что саммит - только для государств-членов ЕС.

Саммит трех морей – это политическое объединение государств, которые имеют выходы к трем морям: Балтийскому, Черному или Адриатическому.