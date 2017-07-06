9 июля президент РФ Путин встретится с премьер-министром Японии в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин 9 июля на неформальном ужине в Екатеринбурге встретится с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.



Предположительно, Путин и Мори обсудят территориальный вопрос и совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах.



Напомним, что ранее сообщалось о посещении Путиным Екатеринбурга в дни проведения Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая начнется 10 июля.