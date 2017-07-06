Путин и Назарбаев поговорили о путях урегулирования кризиса в Сирии

В четверг, 6 июля, президент России Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поговорили по телефону.

В рамках телефонной беседы политики обсудили тяжелую ситуацию в Сирии, а также возможные пути урегулирования конфликта, передает "Росбалт". В сообщении пресс-службы Кремля уточняется, что обмен мнениями Путина и Назарбаева состоялся с учетом итогов V международной встречи по Сирии, которая прошла в Астане 4—5 июля.

Ранее сегодня российский лидер поздравил своего коллегу с днем рождения и подчеркнул его вклад в развитие отношений РФ и Казахстана.