Песков: вопрос участия Путина в выборах 2018 года пока не обсуждается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в четверг, 6 июля, об участии политика в выборах 2018 года.

Песков заявил, что обсуждение данного вопроса в настоящий момент не фигурирует в повестке дня. Пресс-секретарь президента России уточнил, что тема формата участия действующего главы страны Владимира Путина в выборах также пока не выдвигалась, передает издание "Известия".

Напомним, что Путин набрал 63 процента голосов избирателей в рамках президентских выборов, которые состоялись в 2012 году.