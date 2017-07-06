Песков: вопрос участия Путина в выборах 2018 года пока не обсуждается
6 июля 2017, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в четверг, 6 июля, об участии политика в выборах 2018 года.
Песков заявил, что обсуждение данного вопроса в настоящий момент не фигурирует в повестке дня. Пресс-секретарь президента России уточнил, что тема формата участия действующего главы страны Владимира Путина в выборах также пока не выдвигалась, передает издание "Известия".
Напомним, что Путин набрал 63 процента голосов избирателей в рамках президентских выборов, которые состоялись в 2012 году.