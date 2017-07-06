Названа дата официального визита Путина в Финляндию

Сегодня стало известно, когда состоится официальный визит президента России Владимира Путина в Финляндию.

Согласно последней информации, поездка политика в страну запланирована на 27 июля. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу представителей СМИ прокомментировать информацию о визите Путина в Финляндию, передает ТАСС.

В настоящий момент не уточняется, какие встречи состоятся у президента РФ в рамках поездки, а также, какова будет повестка дня.