Названа дата официального визита Путина в Финляндию
6 июля 2017, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, когда состоится официальный визит президента России Владимира Путина в Финляндию.
Согласно последней информации, поездка политика в страну запланирована на 27 июля. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу представителей СМИ прокомментировать информацию о визите Путина в Финляндию, передает ТАСС.
В настоящий момент не уточняется, какие встречи состоятся у президента РФ в рамках поездки, а также, какова будет повестка дня.