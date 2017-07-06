Борис Джонсон завидует тому, как Дональд Трамп ведет свой Twitter

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что хотел бы вести свою страничку в популярной социальной сети Twitter так же, как это делает президент США Дональд Трамп.

Джонсон полагает, что подход Трампа к социальным сетям и их участию в политическом процессе покорил людей во всем мире. Президент США, по мнению британского министра, при помощи Twitter смог вовлечь в политику максимальное количество пользователей, передает РИА "Новости".

Борис Джонсон заметил, что ему не позволили бы писать так свободно, как это делает Трамп и добавил, что его контролеры в министерстве очень внимательно следят за тем, что он публикует на своей страничке.