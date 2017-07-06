Пушков заявил о риске развязывания Трампом корейской войны

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп может развязать корейскую войну, как его предшественники Джордж Буш и Барак Обама начали войну в Ливии и Ираке.

«США не будут отменять военные учения у Корейского полуострова. У Буша-младшего был Ирак, у Обамы — Ливия. Трамп рискует получить свою войну — корейскую», — написал Пушков в Твиттере.

Пентагон проигнорировал призыв России и Китая отменить военные учения у берегов Корейского полуострова, а постпред США при ООН Никки Хейли допустила использование военной силы против Северной Кореи.

5 июля в ответ на очередные ракетные испытания КНДР, США и Южная Корея провели военные учения, во время которых были произведены запуски южнокорейских баллистических ракет малой дальности.



