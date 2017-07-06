Тиллерсон: Намерения Москвы Вашингтону пока не неясны

Первая личная встреча двух мировых лидеров России и США состоится уже завтра, 7 июля, на «полях» саммита G20 в немецком Гамбурге. Весь мир с интересом ждет этих коротких переговоров.

От того, насколько продуктивно они пройдут, будет зависеть дальнейшее выстраивание российско-американских отношений на ближайшие четыре года. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в рамках встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина важен обмен взглядов, поскольку намерения Москвы Вашингтону пока не неясны, передает Reuters. «В данный момент сложно предположить, в чем именно заключаются намерения России в этих отношениях», — цитирует издание его слова.

Американская дипломатия опасается, что имеющий богатый опыт во внешней политике Путин переиграет Трампа. В Кремле ожидают, что встреча мировых лидеров пройдет в рабочем ключе, поскольку этот диалог "жизненно необходим для всего мира".

Ранее Тиллерсон рассказал, что Трамп хотел бы обсудить со своим российским коллегой ситуацию в Сирии. США возлагают на Москву ответственность за неиспользование президентом Сирии Башаром Асадом химоружия. Вашингтон призывает мировое сообщество и в первую очередь Россию устранить препятствия для тотальной победы над ИГ (террористическая группировка, запрещена в ряде стран в том числе в РФ).



