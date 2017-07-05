Депутат: ЛНР и ДНР вскоре войдут в состав России

На Донбассе Украине не удастся провести Хорватский сценарий, самопровозглашенные республики вскоре войдут в состав России. Об этом заявил 5 июля депутат парламента Донецкой Республики Сергей Завдовеев.

Депутат Завдовеев по совместительству командует донецким подразделением «Легион» и про обстановку на фронте знает все, сообщает изданием «ПолитНавигатор».

Завдовеев считает, что ЛНР и ДНР – это уже Россия, а на Россию никто напасть не посмеет. Депутат заявил, что республики Донбасса на законных основаниях «интегрируются в Россию» после выборов в 2018 году.

Уверенность свою депутат объясняет тем, что за три года существования ДНР и ЛНР проделана огромная работа как на политическом, так и на экономическом и военном уровнях.