В Госдуме РФ предложили разорвать отношения с Польшей

Дипломатические отношения с Польшей следует разорвать, а российского посла в Польше отозвать на родину. С таким предложением выступил 5 июля депутат Государственной думы России от КПРФ Николай Харитонов.

Коммунист Николай Харитонов предложил разорвать дипломатические отношения с Польшей после того как правительство этой страны приняло закон о демонтаже советских памятников, сообщает РИА «Новости».

Харитонов считает, ч тио российская Госдума должна уже к концу этого дня принять соответствующее обращение к польской стороне в отношении принятого польским сеймом закона по сносу советских памятников.

Речь идет о принятых в июле сеймом Польши поправках в закон о запрете пропаганды коммунизма. Данные поправки подразумевали снос памятников, которые, по мнению польских властей, «прославляют тоталитарные системы».