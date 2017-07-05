Лукашенко считает, что все проблемы от Европы

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал серьезное заявление.

По словам президента республики, "матушка-Европа" в настоящий момент стоит на перекрестке множества серьезных международных проблем. В рамках выступления на сессии ПА ОБСЕ в Минске Лукашенко подчеркнул, что идет война, которая уже оказала негативное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Президент Белоруссии, однако, выразил надежду на то, что европейцы и американцы смогут преодолеть сложности и вернуться к нормальной жизни.