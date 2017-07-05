Меркель заявила, что мировой порядок изменился

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что мировой порядок трансформировался, а соотношения сил в международной политике сейчас существенно меняются.

Речь идет об усилении роли Индии и Китая в политической сфере, а также категорическом нежелании новых властей США гарантировать мировой порядок во всех регионах. Как заявила Меркель в интервью еженедельнику Zeit, уход американской администрации со своих позиций является для Германии действительно серьезным вызовом.

Кроме того, канцлер ФРГ признала, что будет очень сложно, если США больше не захотят вести активную борьбу с международным терроризмом.