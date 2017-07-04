Россия и Китай предложили КНДР прекратить ядерные испытания

Москва и Пекин предложили объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет КНДР, сообщается в совместном заявлении министерств иностранных дел России и Китая по проблемам Корейского полуострова.

Россия и Китай 4 июля выступили с заявлением для северокорейской стороны. КНДР предлагается добровольно прекратить тестовые пуски баллистических ракет. А США и Южная Корея в свою очередь должны будут воздержаться от совместных учений вблизи границ Северной Кореи.

В совместном заявлении отмечается, что все заинтересованные стороны должны приступить к переговорам.