А мы помним! Россия поздравила США с Днем независимости

Ранее «Аргументы недели» сообщали о конфузе американской администрации, которая поздравила Россию с с государственным праздником с опозданием на три дня. Российская сторона поздравляет США вовремя.

Америка 4 июля отмечает главный государственный праздник, День независимости. В российском МИДе сообщили журналистам, что поздравление американской стороне отправлено, сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров успокоил журналистов, сообщив им, что Российская сторона поздравила США с праздником, сделав это вовремя.

По словам заместителя главы МИДа РФ Сергея Рябкова, российская сторона всегда соблюдает дипломатические формальности, а поздравление с национальным праздником – это часть дипломатической традиции. При этом российский президент Владимир Путин ежегодно поздравляет своего американского коллегу с Днем независимости.