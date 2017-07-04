Евродепутаты безобразно относятся к работе и Европарламент просто смешон. Такой вывод сделал 4 июля глава Еврокомиссии (ЕК)) Жан-Клод Юнкер, переходя от волнения с французского языка на английский.

Формально Жан-Клод Юнкер является подчиненным главы Европарламента (ЕП), так как возглавляет его комиссию (ЕК), но это не помешало Юнкеру прийти в ярость и раскритиковать своих коллег, сообщает ТАСС

В Европарламенте «досталось на орехи» всем, только глава правительства Мальты Джозеф Мускат слушал Юнкера с довольной ухмылкой. Европарламент должен был сегодня обсудить председательство Мальты в ЕС, но на заседание из 750 евродепутатов пришло лишь три десятка. Возмущенный таким неуважением Юнкер назвал ЕП посмешищем и жестко раскритиковал такое неуважение к стране. Юнкер упрекнул депутатов в снобизме: если бы выступала Ангела Меркель или Эмманюэль Макрон, то зал был бы полон.

Спикер ЕП Антонио Таяни попытался одернуть Юнкера, но тот его грубо прервал, повторив, что Европарламент – полное посмешище.