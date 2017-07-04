Объявлена дата первой личной встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом в Гамбурге 7 июля, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Это будет их первая встреча после вступления Трампа в должность президента.

Владимир Путин на полях саммита G20 в Гамбурге проведет более десяти встреч с мировыми лидерами, также планируется ряд кратких контактов «на ногах». Уже согласованы встречи с президентами Турции, Франции, Кореи, премьер-министром Японии, председателем Еврокомиссии. И это не считая переговоров в кулуарах, которых тоже бывает достаточно. А перед саммитом Путин примет участие в неформальной встрече лидеров БРИКС.