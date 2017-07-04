Замглавы Госдепа обсудил с Кисляком предстоящую встречу Путина и Трампа

Замглавы Госдепа Томас Шэннон обсудил с послом России в США Сергеем Кисляком предстоящую встречу глав государств. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны впервые встретиться на «полях» саммита G20.

Повестка этой встречи еще не определена. Трамп хотел бы обсудить ситуацию в Сирии и поддержку, которую оказывает Москва режиму президента страны Башара Асада. Глава Белого дома также намерен поднять вопрос российского участия в событиях на Украине. Тема вмешательства России в президентские выборы в США, скорее всего, подниматься не будет, сообщал накануне CNN.



Дипломаты также обсудили организацию встречи между Шэнноном и замглавы МИД Сергеем Рябковым, а также «беспокоящие обе стороны вопросы двусторонних отношений», отмечает Госдепартамент.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля.



