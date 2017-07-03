Появилось еще два претендента на кресло Свердловского губернатора

Еще две партии выдвинули своих кандидатов в свердловские губернаторы. Так, скандально известная Евгения Чудновец заявила о выдвижении на выборы губернатора Свердловской области от Интернациональной партии России. На ее странице в Facebook опубликован ролик с голосованием.



Напомним, что 8 ноября 2016 года суд приговорил Чудновец к шести месяцам лишения свободы за репост видео с издевательствами над ребенком в лагере. Однако после широкого общественного резонанса суд прекратил уголовное дело и отпустил женщину.

Кроме того, партия «Российский общенародный союз» выдвинула кандидата в губернаторы Свердловской области. Им стал юрист Иван Волков. Об этом в Facebook сообщил сам кандидат.



«Как местный житель, а не "варяг" из Тюмени, полагаю, что имею полное моральное право выдвинуть свою кандидатуру на выборах Губернатора Свердловской области!» – написал Волков.