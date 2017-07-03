Горбачёв призвал Путина и Трампа к диалогу

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв призвал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа к диалогу. По мнению политика, российско-американские отношения были испорчены тем фактом, что США объявили о своей, а не совместной победе в "холодной войне".

В понедельник в Москве в музее народного художника России Александра Бурганова состоялось открытие скульптурной композции "Рейган - Горбачев".

Во время церемонии было оглашено обращение Горбачёва к собравшимся. Политик поделился своими мыслями о настоящем и будущем отношений между Россией и Америкой.

"Эти отношения переживают сегодня непростой и более того – опасный период. Наша обязанность – понять причины нынешнего кризиса и искать пути его преодоления". "Я убежден, что это возможно, что наши страны способны снова выйти на путь сотрудничества и в перспективе – партнерства", - уверен Горбачёв.

По словам политика, необходимо "сделать всё возможное для преодоления нынешнего опасного тупика".

"Для этого есть одно испытанное средство — диалог, основанный на взаимном уважении. Это непростой путь. Накопилось очень много взаимных претензий. Но и три десятилетия назад наш диалог с США был нелёгким. У него были противники, недоброжелатели, пытавшиеся сбить нас с пути", — сказал Михаил Сергеевич Горбачёв. Бывший президент Советского союза подчеркнул, что для нормализации отношений необходима политическая воля глав России и США.

Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести первые личные переговоры в рамках саммита G20 и обсудить ряд тем.