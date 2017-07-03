ИноСМИ назвали темы беседы Путина и Трампа

Предполагается, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на полях саммита G20 в Гамбурге. ИноСМИ обозначили основные темы, которые будут затронуты в ходе их беседы.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщает, что лидер США хотел бы осудить ситуацию в Сирии и поддержку, которую оказывает Москва режиму президента страны Башара Асада. Трамп также намерен поднять вопрос российского участия в событиях на Украине. Тема вмешательства России в президентские выборы в США, скорее всего, подниматься не будет.