Председатель КНР приедет в Россию на два дня

В понедельник, 3 июля, начнется государственный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпиня. Он продлится два дня.

Как сообщает РИА "Новости", в ходе визита российская и китайская стороны планируют подписать несколько десятков соглашений на сумму более 10 миллиардов долларов, определить новые цели развития двусторонних отношений, а также заявить о совместной позиции по наиболее важным международным и региональным вопросам.

В частности, предполагается, что стороны утвердят план действий на 2017-2020 годы к Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

Для Си Цзиньпиня эта поездка в Россию станет шестой в качестве председателя КНР.

Ранее сообщалось, что начало июля обещает стать для России очень насыщенным важнейшими международными визитами. 3 июля председатель КНР Си Цзиньпин начнёт свой официальный визит в нашу страну. Затем он и Владимир Путин отправятся на саммит G20 в Германию к Ангеле Меркель.