Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что сообщений о его уходе из компании и переходе в губернаторы Санкт-Петербурга не видел и не читал.

Миллер возглавляет "Газпром" с 2001 года, а также является заместителем председателя совета директоров компании с 2002 года.

В ходе пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать публикации о своем возможном уходе из "Газпрома" на пост губернатора Санкт-Петербурга Алексей Миллер ответил: "Первый раз слышу. Но если не видел и не читал, то, видимо, это о чем- то говорит", - передает ТАСС.