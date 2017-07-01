В Лондоне протестующие требуют отставки Терезы Мэй

Англичане с плакатами «Ни днем больше!» вышли на улицы столицы Великобритании. Слоган относится к главе правительства Англии: народ в количестве нескольких десятков тысяч требует ее немедленной отставки.

С требованием отставки правительства консерваторов во главе с Терезой Мэй по улицам Лондона 1 июля прошли десятки тысяч человек, сообщает ТАСС.

Протестную акцию организовали общественники группы под названием «Народное собрание против жесткой экономии». Шествие началось от здания офиса вещательной корпорации Би-би-си и далее - по Риджент-стрит, затем миновали Трафальгарскую площадь и прошли по Уайтхоллу, где расположены главные офисы британского правительства.