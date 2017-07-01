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Медведев призвал мировых лидеров к созданию «единой и благополучной Европы»

1 июля 2017, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Медведев призвал мировых лидеров к созданию «единой и благополучной Европы»
фото: globallookpress.com

Европейские политики должны преодолеть существующие между их странами противоречия ради реализации общего проекта. Об этом заявил Дмитрий Медведев.

Глава российского правительства выступил в субботу на церемонии прощания с Гельмутом Колем, которая проходит в Страсбурге. В своей речи Медведев отметил: несмотря на то, что холодная война давно закончена, между европейскими государствами все еще существуют серьезные противоречия. Российский премьер призвал преодолевать их. Только так, по словам Медведева, можно создать «единую, безопасную и благополучную Европу».

Бывший канцлер Германии Коль умер в середине июня. Власти ЕС решили провести церемонию прощания с политиком на общеевропейском уровне.

 

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