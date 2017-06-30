Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Эрдоганом

Сегодня президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает официальный сайт Кремля. В основном стороны обсуждали сирийский кризис.

Путин и Эрдоган обсудили основные вопросы урегулирования сирийского кризиса с учетом грядущей международной встречи в Астане, что проходит под эгидой России, Турции и Ирана. Встреча в Астане пройдет в начале июля и она будет уже пятой по счету.

Российский и турецкий лидеры договорились в ближайшем будущем продолжить контакт. Напомним, что Путин и Эрдоган говорили по телефону неделю назад. Владимир Путин позвонил Эрдогану с борта судна-трубоукладчика в Черном море, когда шла прокладка морской части газопровода "Турецкий поток".