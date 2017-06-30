Эксперты посоветовали Трампу, как надо себя вести с Владимиром Путиным

Специально встречу лидеров России и США не планировали, но они непременно встретятся ан саммите «большой двадцатки», что вскоре состоится в Гамбурге. К этой встрече советники и подготовили Трампа.

От встречи лидеров США и России многое зависит, и поскольку этой встречи не избежать на саммите G-20, то советники американского президента решил дать лидеру несколько советов, сообщает «Росбалт».

Эксперты решили, что Дональд Трамп, который много говорил о перспективах дружбы с Кремлем, может подсознательно попытаться угодить президенту РФ Владимиру Путину, чего допускать нельзя.

Специалисты советуют американскому президенту придерживать «неформальной беседы». На языке дипломатии такая тактика называется «отозвать партнера в сторону». Аналитик издания Politico Майкл Кроули считает, что если Трамп захочет провести переговоры с Путиным основательно, в стиле «присели и поговорили», то он тем самым создаст впечатление, что очень заинтересован в результатах переговоров о смягчении санкций и о том, что хочет подружиться с Путиным.

Другие эксперты, напротив, считают, что встреча Трампа и Путина на саммите не может закончиться крупными политическими решениями: Трамп не имеет никаких наработок на эту тему и не готовился, поскольку не знает, что может предложить своему окружению. В такой ситуации Трампу «идти против Путина» эксперты считают опасным и рискованным делом. Опасным в том, что Путин может склонить Трампа на большие уступки. А вообще аналитики уверены, что Путин сможет обхитрить Трампа в любом случае.