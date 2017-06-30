Россия продлила контрсанкции против Запада

Власти Российской Федерации решили продлить ранее введенные контрсанкции в отношении стран Запада. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу.

В документе говорится, что действие ответных мер, введенных в целях защиты национальных интересов, продлено на полтора года – до конца 2018-го. Указ уже вступил в законную силу.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что американские сенаторы приняли доработанный законопроект о санкциях против Москвы. Некоторое время назад документ был заблокирован в Конгрессе из-за «технического нюанса». Законодателям пришлось внести необходимые правки.