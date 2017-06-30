Лавров описал нападки американцев на Россию анекдотом про Чапаева

Сергей Лавров сравнил обвинения Вашингтона в адрес России с анекдотом про Василия Чапаева.

В анекдоте, который глава МИД РФ рассказал на проходящих сегодня в Москве «Примаковских чтениях», повествуется о том, как Чапаев играл в карты в казино в Монте-Карло. Красный командир в ходе игры воспользовался тем, что в приличном обществе принято верить людям на слово.

Этим же, по словам Лаврова, пользуются и Соединенные Штаты, регулярно выдвигающие против России разнообразные обвинения. Глава МИД РФ отметил, что данные утверждения в обязательном порядке должны подкрепляться доказательствами.

Ранее в пятницу «Аргументы недели» писали, что Сергей Лавров рассказал о подготовке встречи президентов России и США.