Пушков высказался по поводу планов Порошенко изменить статус Крыма

Наконец-то президент Украины Петр Порошенко сделал заявление, одобренное в Совете Федерации РФ. Абсолютно правильным считает глава профильной комиссии СФ Алексей Пушков решение Порошенко изменить статус Крыма.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о решении президента Украины Петра Порошенко изменить у украинской Конституции статус Крыма. Отмечалось, что делается это лишь для рекламы, но само решение - правильное.

Глава комитета СФ России по информационной политике Алексей Пушков на своей страничке в «Твиттер» написал, что Порошенко правильно решил поменять статус Крыма в Конституции своей страны и лучше было бы вообще не упоминать Крым как безвозвратно утраченную территорию. Крым не может существовать в составе унитарной страны, написал Пушков.