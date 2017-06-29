В США проект о новых антироссийских санкциях приостановили: ждут саммита G20

Законопроект о новых санкциях в отношении России, одобренный ранее Сенатом США и уже поступивший в Палату представителей, решено вернуть на доработку в Сенат. Об этом 29 июня сообщает ТАСС.

Новые экономические санкции, которые разрабатывает американское правительство, временно заморожены. Формально новый законопроект о санкциях направлен на доработку и Сенат вернется к нему позже.

Сенаторы планируют рассмотреть новый законопроект об антироссийских санкциях после каникул в честь Дня независимости, то есть 10-11 июля, пишет «РГ».

К тому же времени пройдет и саммит лидеров стран «большой двадцатки» в Гамбурге, который завершится 8 июля. Ранее «Аргументы недели» сообщали о предстоящей встрече на саммите G-20 президентов России и США. Возможно, лидеры двух держав проведут переговоры, после которых новые антироссийские санкции перестанут быть актуальными, считают эксперты.

Новый пакет санкций против России отличается жесткими мерами, которые президент не в силах сам смягчить или отменить без согласия законодателей.