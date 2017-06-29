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Песков: подготовка встречи Трампа и Путина не ведется

29 июня 2017, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Песков: подготовка встречи Трампа и Путина не ведется
globallookpress.com

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о якобы готовящейся встречи российского президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Представитель Кремля Дмитрий Песков эту информацию опроверг.

Представитель президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никакой подготовки ко встрече двух лидеров стран на саммите G20, что пройдет 7-8 июля, пока нет, сообщает ТАСС.

Песков не стал комментировать газетные сообщения на тему встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, но заверил журналистов, что упомянутую встречу никто не готовит. В настоящее время можно говорит ь лишь о том, что лидеры двух держав непременно встретятся на полях саммита G20 и возможно, проведут отдельные переговоры.

 

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