Эрдогану запрещено выступать в Гамбурге на полях G20

Правительство Германии запретило президенту Турции Тайипу Эрдогану выступать перед соотечественниками в Гамбурге, куда он прибудет в рамках саммита "Большой двадцатки", сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Берлин уже уведомил Анкару о принятом решении.

Еще 28 июня в МИД поступил официальный запрос из Турции по поводу планов Эрдогана обратиться к своим соотечественникам во время саммита "двадцатки". По словам германского министра, на фоне разногласий между Анкарой и Берлином такое выступление было бы неуместным. Габриэль отметил, что Германия в будущем может распространить запрет на агитацию перед выборами на все страны, которые не входят в Евросоюз.