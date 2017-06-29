Власти Киева обжалуют решение о штрафе из-за нарушения Украиной правил «Евровидения». Об этом заявил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

По его словам, сумма штрафа может составить до 200 тыс. евро, которые будет обязана выплатить Национальная общественная телерадиокомпания. Аласания отметил, что на обжалование у Украины есть 20 суток, страна воспользуется этим правом.

Как сообщалось, Украине будет выписан штраф за недопуск России к участию в международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году прошел в Киеве, решили в европейском вещательном союзе.

Российский Первый канал получил замечание от Европейского вещательного союза за отказ от трансляции "Евровидения".