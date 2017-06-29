МИД РФ: над отношениями России и США нависла «грозовая туча»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в четверг в Москве в ходе Примаковских чтений заявил, что над отношениями Российской Федерации и Соединенными Штатами нависла «грозовая туча».

Дипломат призвал не терять оптимизма. «Я склонен согласиться с тем, что над нашими отношениями нависла чёрная грозовая туча, но есть здесь и громоотводы, и способы укрыться. Поэтому мы не теряем исторического оптимизма», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что считает непозволительным «топтание на месте» в отношениях России и США. «Мы, конечно, и дальше можем ждать, пока внутриамериканские страсти не улягутся, но такое топтание на месте всё-таки считаем непозволительным», — цитирует ТАСС Ушакова.

Команда главы ЦСР Алексея Кудрина подготовила доклад о внешней политике и позиционировании России в мире на 2017-2024 годы. Эксперты центра считают, что Россия проигрывает от конфронтации с Западом.