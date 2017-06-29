ЦСР: РФ и США нужно готовить новый договор по сокращению ядерных вооружений

Центр стратегических разработок (ЦСР), возглавляемый экс-главой Минфина Алексеем Кудриным считает, что России и США нужно начать подготовку нового договора по сокращению ядерных стратегических вооружений.

Команда Кудрина подготовила доклад о внешней политике и позиционировании России в мире на 2017-2024 годы. Эксперты центра считают, что Россия проигрывает от конфронтации с Западом, который остается в числе центров экономического роста. Как отмечено в документе, конфликт между РФ и США "содействует маргинализации России в международных институтах и проектах, чреват серьезной упущенной экономической выгодой".

Кудрин уверен, что Россия, вынужденно распыляя силы на избыточную военно-политическую конкуренцию, отвлекается от задач модернизации и развития страны.

В докладе указано, что Россия в отношениях с Западом должна ориентироваться на такие цели, как минимизация рисков вооруженного конфликта, поэтапное урегулирование конфликтов на постсоветском пространстве, и в первую очередь, в Донбассе. Эксперты утверждают, что необходимо поэтапное снятие взаимных санкций и дискриминационных режимов, возвращение к полноценному экономическому сотрудничеству с Западом, - пишет "Интерфакс" со ссылкой на текст доклада.

"Необходимо начать разработку параметров нового договора по сокращению стратегических ядерных вооружений, который пришел бы на смену Пражскому договору после его истечения в 2021 году. Следует также прилагать усилия по сохранению договора о ракетах средней и меньшей дальности, добиваться устранения взаимных претензий по его исполнению", — уверены сторонники позиции Кудрина.