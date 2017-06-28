Кадыров высказался о публикации про саудовского принца и уничтожение РФ в Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о публикацию о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман якобы заявлял о возможности "за три дня уничтожить российские силы в Сирии".

По словам Кадырова, эту ложь рапространили иностранные СМИ, "источник этой лжи — немецкий сайт". Он отметил, что этот сайт "находится под контролем врагов хороших отношений между Россией и исламским миром".

Глава Чечни подчеркнул, что посольство Саудовской Аравии в Москве потребовало от российского сайта, который опубликовал статью, удаление "этой лжи".

26 июня "ИноСМИ" со ссылкой на норвежское издание Steigan blogger написали о том, что 23 июня наследный принц заявил, что президент РФ Владимир Путин и Россия являются главной угрозой для Саудовской Аравии. И якобы Мухаммед бен Сальман также заявил, что "наши военные возможности достаточны для того, чтобы за три дня уничтожить российские силы в Сирии".

Кадыров в своем телеграм-канале написал, что в канцелярии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальмана также опровергли сообщение.