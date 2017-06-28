Путин: ряд зарубежных спецслужб поддерживают экстремистов у российских границ

Владимир Путин заявил, что иностранные спецслужбы пытаются влиять на внутриполитические и общественные процессы внутри России. Он сегодня приехал в Службу внешней разведки, чтобы поздравить ее с 95-летием.

«Зарубежные спецслужбы активизировали деятельность против России и её союзников, в ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки», — сказал глава государства в штаб-квартире Службы внешней разведки.

Спецслужбы ряда государств старательно опекают, а иногда прямо поддерживают террористов для дестабилизации регионов у российских границ, заявил президент России.

Путин отметил, что деятельность СВР является гарантией российского суверенитета, безопасности и стабильности. Поэтому разведка должна наращивать и укреплять свои возможности.