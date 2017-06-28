МИД сообщил о подготовке ответа на захват российской дипсобственности в США

Россия приступила к подготовке ответных мер на пакет американских санкций, которые готовившаяся к уходу администрация Белого дома ввела в декабре 2016 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

При этом Захарова подчеркнула, что вопрос об ответных мерах на пакет американских санкций будет решаться не только в российском внешнеполитическом ведомстве. Представитель МИД добавила, что ответ России "будет иметь очень солидную базу проработки". "Они это прекрасно знают, мы им это неоднократно говорили", - отметила она в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал о реакции России на высылку дипломатов из США‍ и напомнил, что принцип взаимности никто не отменял и Москва ждет разрешения проблемы.