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МИД сообщил о подготовке ответа на захват российской дипсобственности в США

28 июня 2017, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

МИД сообщил о подготовке ответа на захват российской дипсобственности в США

Россия приступила к подготовке ответных мер на пакет американских санкций, которые готовившаяся к уходу администрация Белого дома ввела в декабре 2016 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

При этом Захарова подчеркнула, что вопрос об ответных мерах на пакет американских санкций будет решаться не только в российском внешнеполитическом ведомстве. Представитель МИД добавила, что ответ России "будет иметь очень солидную базу проработки". "Они это прекрасно знают, мы им это неоднократно говорили", - отметила она в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал о реакции России на высылку дипломатов из США‍ и напомнил, что принцип взаимности никто не отменял и Москва ждет разрешения проблемы.

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Правительство прирастёт  Дальним Востоком

Есть такая русская поговорка – кто о чём, а шелудивый о бане. Так и мы – всё время о выборах. Они в России всегда судьбоносные. Любимая забава – обсуждать возможных кандидатов в премьеры.

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Встреча в Гамбурге – Москва и Вашингтон сделали ставки

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МИД сообщил о подготовке ответа на захват российской дипсобственности в США

МИД сообщил о подготовке ответа на захват российской дипсобственности в США

Россия приступила к подготовке ответных мер на пакет американских санкций, которые готовившаяся к уходу администрация Белого дома ввела в декабре 2016 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Порошенко обрадовался продлению Евросоюзом антироссийских санкций

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Польша и лежачие русские мертвецы

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Британские СМИ рассказали о русском «лохнесском чудовище» (ФОТО)

Британские СМИ рассказали о русском «лохнесском чудовище» (ФОТО)

В озере Ханто, расположенном на территории входящего в состав РФ Ямало-Ненецкого автономного округа, обнаружена русская версия знаменитого лохнесского чудовища. Об этом сообщила британская пресса.

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Еще одна девушка была облита кислотой в Буденновске

Еще одна девушка была облита кислотой в Буденновске

Вечером 20 июня на одной из улиц в городе Буденновск Ставропольского края к девушке подошел мужчина и неожиданно облил ее какой-то жидкостью. У девушки химические ожоги лица и руки.

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Япония назвала дату высадки на Луну

Япония назвала дату высадки на Луну

Ранее «Аргументы недели» писали, что препятствием на пути к колонизации небесного тела могут стать лунотрясения. Согласно данным ученых, сейсмические колебания происходят на спутнике Земли регулярно.

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Золотая медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной

Золотая медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной

Министерство образования Республики Адыгея признало заслуженной золотую медаль школьницы, мать которой работала главой районного департамента образования, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Несанкционированные свалки нашли в Волгоградской области

Несанкционированные свалки нашли в Волгоградской области

В Волгоградской области инспекторы комитета природных ресурсов проводят рейды по местам несанкционированных свалок.

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Уфологи разглядели на Марсе кости инопланетянина (ВИДЕО)

Уфологи разглядели на Марсе кости инопланетянина (ВИДЕО)

Изображения, о которых идет речь, были переданы на Землю марсоходом Curiosity. Исследователи-энтузиасты уверены, что аппарат запечатлел окаменелые кости, принадлежащие инопланетному существу.

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Павел Астахов защитит отца "пьяного мальчика"

Павел Астахов защитит отца "пьяного мальчика" - шестилетнего ребенка, погибшего под колесами автмобиля автоледи в подмосковном Железнодорожном. В крови малыша в результате экспертизы был обнаружен спирт.

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Центробанк резко поднял курс евро

Банк России резко поднял курс евро на 1,73 рубля. Официальный курс европейской валюты, установленный ЦБ РФ на 29 июня, составляет 67,69 рубля. Он повышен на 1,73 рубля. Доллар подорожал на 66 копеек.

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Полицейские устроили пьяный дебош и оргию перед саммитом G20

Полицейские устроили пьяный дебош и оргию перед саммитом G20

Более 200 берлинских полицейских, отправившихся в Гамбург для охраны саммита G20, устроили секс-вечеринку. Сообщается, что стражи порядка справляли нужду под заборами, распивали алкогольные напитки и публично занимались сексом.

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Установлена личность девушки - водителя Mercedes, сбившей байкера на Кутузовском

Установлена личность девушки - водителя Mercedes, сбившей байкера на Кутузовском

Установлена личность девушки, которая находилась за рулем автомобиля Mercedes ML, столкнувшегося в мотоциклом на Кутузовском проспекте. Байкера сбила 20-летняя Юлия Дубовцева. Её отец - крупный бизнесмен.

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Петербургский депутат предложил сажать неверных мужей под домашний арест

Петербургский депутат предложил сажать неверных мужей под домашний арест

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров заявил о том, что собирается разработать законопроект о наказаниях за супружескую измену. По словам Петрова, документ укрепит институт семьи.

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Предстоящая перепись населения РФ обойдется более чем в 50 миллиардов рублей

Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Александр Суринов сообщил о готовности к проведению следующей переписи населения, вопрос состоит в финансировании — требуется 50 млрд руб.

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Украинский офицер продал ополченцам ЛНР данные о штабе АТО

«Антитеррористическая операция», которую проводят украинские военные, продолжается уже более трех лет. Ранее сообщалось, что в Киеве планируют отменить режим АТО и ввести на востоке страны военное положение.

//Культура

Балерина обратилась в суд с требованием признать ее дочерью Бориса Химичева

Балерина обратилась в суд с требованием признать ее дочерью Бориса Химичева

В Перовский районный суд Москвы обратилась балерина Дарья Ганичева, которая потребовала признать ее дочерью известного советского и российского актера Бориса Химичева. ДНК-тест подтвердил отцовство покойного.

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Известный хоккейный тренер Михаил Старовойтов найден мертвым

Известный хоккейный тренер Михаил Старовойтов найден мертвым

Известный тренер по хоккею с мячом Михаил Старовойтов найден мертвым на стоянке московского аэропорта Внуково. Ему было 43 года. Тело тренера без следов насильственной смерти было обнаружено 27 июня.

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