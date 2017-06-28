Порошенко обрадовался продлению Евросоюзом антироссийских санкций

Сообщение о том, что Европейский союз продлил антироссийские санкции, вызвало радость у президента Украины.

В своем микроблоге в соцсети Twitter Петр Порошенко написал, что приветствует решение Евросоюза, который, по мнению политика, решил таким образом продемонстрировать свою солидарность с Украиной. Порошенко надеется, что с помощью ограничительных мер ЕС сможет наказать Москву за «агрессию» и проявление «неоимперских амбиций».

О том, что Евросоюз продлил санкции в отношении России еще на полгода, «Аргументы недели» сообщили ранее в среду. В МИД РФ, комментируя это решение, выразили свое сожаление.