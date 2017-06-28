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Захарова ответила на заявление Госдепа о подготовке химатаки в Сирии

28 июня 2017, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова ответила на заявление Госдепа о подготовке химатаки в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook прокомментировала заявление Госдепартамента США, бездоказательно обвинившего власти Сирии в подготовке химической атаки.

Захарова процитировала заявление официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, которая сказала, что Вашингтон "из прошлого знает о применении режимом президента Сирии Башара Асада химического оружия", что вызывает серьезные опасения у американской стороны. Представитель российского ведомства напомнила, что США при президенте Буше уже фальсифицировали факты об оружии массового уничтожения (ОМУ) в Ираке в качестве повода для военного вторжения в эту страну и оправдания своей агрессии. "Это вызывает у нас серьезные опасения", - отметила Захарова, в точности повторив слова Науэрт.

США не станут предъявлять доказательства своего заявления о том, что «режим Асада» якобы готовит новую химатаку в Сирии, заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт, сославшись на «засекреченность» разведданных.

Ранее Минобороны России опровергло данные доклада Human Right Watch, в котором утверждается, что на сирийский Хан-Шейхун были сброшены советские бомбы ХАБ-250, начиненные зарином.

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Стала известна дата свадьбы внука Пугачевой, Никита и Алена подали заявление

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Иностранные авиакомпании получили допуски на отмененные рейсы «ВИМ-Авиа»

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