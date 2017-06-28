Делегация бизнесменов из Японии впервые прибыла на Курилы

Делегация бизнесменов из Японии впервые в истории прибыла на Курильские острова. В составе делегации 69 представителей 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур.

Договоренности о визите японской бизнес-миссии на Курилы была достигнута между российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Цель поездки японских бизнесменов – выяснить возможности для совместной экономической деятельности России и Японии на Курилах.

За пять дней делегация посетит Кунашир, Итуруп и Шикотан и обсудит проекты в рыбном хозяйстве, туризме, энергетике, медицине и переработке отходов, - сообщается на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Возглавляет группу Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

На острове Кунашир гостей встречали губернатор Сахалина Олег Кожемяко, члены областного правительства, представители МИД России и предпринимательского сообщества.

В мае Сахалин посетила японская государственно-частная экспертная группа.Тогда предварительно обсуждались проекты, которые могли бы быть совместно реализованы на Курильских островах.