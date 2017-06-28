СМИ: В Кремле решили отказаться от конкурентности на губернаторских выборах

Сильные конкуренты действующих глав регионов могут быть не допущены к осенним выборам. В Кремле решили отказаться от принципа конкурентности на губернаторских выборах в сентябре.



В администрации президента опасаются, что из-за короткого промежутка между выборами (в 2017 г. выборы губернаторов, в 2018-м – выборы президента) люди не захотят голосовать два раза подряд.



Источники «Ведомостей» рассказали, что нынешнее руководство внутриполитического блока президентской администрации разрешило действующим губернаторам не регистрировать сильных оппонентов, чтобы не допустить вторых туров. Мало шансов преодолеть муниципальный фильтр у баллотирующегося в губернаторы Свердловской области мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сенатора, члена КПРФ Вячеслава Мархаева из Бурятии, а также лидера «Справедливой России» в Карелии Ирины Петеляевой.



