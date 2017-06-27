США отнесли Россию к странам с низким уровнем борьбы с работорговлей

Россия не выполняет минимальных требований по борьбе с работорговлей. Об этом говорится в документе, опубликованном сегодня Государственным департаментом Соединенных Штатов.

Ведомство отнесло РФ к группе стран с низким уровнем борьбы с торговлей людьми. В одной группе с Россией оказались такие государства, как Китай, Белоруссия, КНДР, Сирия и Иран. А вот ситуация на Украине в этом отношении за последнее время улучшилась, считают в Госдепе.

О том, что КНР будет включена Вашингтоном в список стран с процветающей работорговлей и принудительным трудом, стало известно накануне. В Пекине на это пока официально не отреагировали.